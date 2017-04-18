Наставник национальной команды отметил, что пока невозможно однозначно ответить на данный вопрос. Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал исключать возвращения в национальную команду полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина. «Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов вот до сих пор играют. izvestia-ru 12:09:00 CEST