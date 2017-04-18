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18 Апрель 2017 г.
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Черчесов не исключил возвращения Аршавина в сборную России
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Наставник национальной команды отметил, что пока невозможно однозначно ответить на данный вопрос. Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал исключать возвращения в национальную команду полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина. «Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов вот до сих пор играют.
izvestia-ru 12:09:00 CEST
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