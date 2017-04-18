МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чеченской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, отвечая на вопрос ТАСС. "В следственные органы СК по Чеченской Республике обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало", - подчеркнули в СК. itartass_ru 5:08:00 CEST