Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Апрель 2017 г.

СК РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чечне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чеченской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, отвечая на вопрос ТАСС. "В следственные органы СК по Чеченской Республике обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало", - подчеркнули в СК.

itartass_ru 5:08:00 CEST

СКР начал проверку сообщений об угрозах в адрес "Новой газеты"

interfax-ru 5:28:00 CEST

18.04.2017 06:00 : США обеспокоены сообщениями о преследовании сексуальных меньшинств в Чечне

echomsk 5:06:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Никки Хейли (1)

Константин Ремчуков (1)

Help about this topicOther Names

Novaïa Gazeta (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.