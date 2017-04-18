ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Последний претендент на пост мэра Омска, предприниматель и общественник Андрей Ерошевич, снял свою кандидатуру, сообщили ТАСС в городском совете. Там добавили, что на заседании совета, которое намечено на 19 апреля, выборы могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. itartass_ru 8:49:00 CEST