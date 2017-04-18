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18 Апрель 2017 г.
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Выборы мэра Омска могут не состояться из-за отсутствия кандидатов Сибирь 18 апреля, 9:34
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ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Последний претендент на пост мэра Омска, предприниматель и общественник Андрей Ерошевич, снял свою кандидатуру, сообщили ТАСС в городском совете. Там добавили, что на заседании совета, которое намечено на 19 апреля, выборы могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов.
itartass_ru 8:49:00 CEST
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