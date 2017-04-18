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18 Апрель 2017 г.
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Греф: трудовые книжки - проблема для сотрудников и работодателей
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По мнению глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал трудовые книжки в их нынешнем виде. По словам Грефа, этот документ неудобен работодателям, которые несут гигантские расходы. Это неудобно и работникам, которые должны "носиться" с трудовой книжкой, опасаясь ее потери. В России тратится сотни тысяч часов на заполнение трудовой книжки, сетует Греф.
expert 16:07:00 CEST
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