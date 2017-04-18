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18 Апрель 2017 г.

Греф: трудовые книжки - проблема для сотрудников и работодателей

По мнению глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал трудовые книжки в их нынешнем виде. По словам Грефа, этот документ неудобен работодателям, которые несут гигантские расходы. Это неудобно и работникам, которые должны "носиться" с трудовой книжкой, опасаясь ее потери. В России тратится сотни тысяч часов на заполнение трудовой книжки, сетует Греф.

expert 16:07:00 CEST

Герман Греф назвал бумажные трудовые книжки проблемой

rg 16:14:00 CEST

Герман Греф назвал трудовые книжки неудобными для россиян

tatar-inform 18:19:00 CEST

Греф раскритиковал трудовые книжки

lenta 14:16:00 CEST

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