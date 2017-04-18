По мнению глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал трудовые книжки в их нынешнем виде. По словам Грефа, этот документ неудобен работодателям, которые несут гигантские расходы. Это неудобно и работникам, которые должны "носиться" с трудовой книжкой, опасаясь ее потери. В России тратится сотни тысяч часов на заполнение трудовой книжки, сетует Греф. expert 16:07:00 CEST