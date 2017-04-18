зампреда Госдумы Ирины Яровой , которая выступила за введение запрета на возврат хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности производителям. Яровая предложила главе Минпромторга Денису Мантурову выработать совместное правовое и законодательное решение, которое обеспечит защиту хлебопёков от необоснованных потерь. aif 14:05:00 CEST