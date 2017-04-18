Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Апрель 2017 г.

Почему в Госдуме хотят запретить возврат хлеба производителю?

зампреда Госдумы Ирины Яровой , которая выступила за введение запрета на возврат хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности производителям. Яровая предложила главе Минпромторга Денису Мантурову выработать совместное правовое и законодательное решение, которое обеспечит защиту хлебопёков от необоснованных потерь.

aif 14:05:00 CEST

20:12 Возврата не будет: торговые сети сами перестают сдавать хлеб на заводы

rian 19:13:00 CEST

Роспотребнадзор согласен с запретом на возврат непроданного хлеба

izvestia-ru 12:09:00 CEST

Роспотребнадзор одобряет позицию Яровой по запрету возврата хлеба

tatar-inform 10:09:00 CEST

Роспотребнадзор согласился с предложением о запрете на возврат непроданного хлеба

ng 13:23:00 CEST

Зерновики предсказали снижение закупок из-за запрета на возврат хлеба

lenta 18:50:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (6)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Irina Yarovaya (2)

Denis Manturov (2)

Arkady Dvorkovich (1)

Госдумы Ирины Яровой (3)

Валерий Чешинский Как (2)

Анны Поповой (1)

Анной Поповой (1)

Динара Сиразеева (1)

Ксения Бурданова (1)

Анну Попову (1)

Александр Корбут (1)

Роспотребнадзора Анна Попова (1)

Ирине Яровой (1)

Юрия Кацнельсона (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (2)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.