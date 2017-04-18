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18 Апрель 2017 г.
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Почему в Госдуме хотят запретить возврат хлеба производителю?
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зампреда Госдумы Ирины Яровой , которая выступила за введение запрета на возврат хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности производителям. Яровая предложила главе Минпромторга Денису Мантурову выработать совместное правовое и законодательное решение, которое обеспечит защиту хлебопёков от необоснованных потерь.
aif 14:05:00 CEST
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