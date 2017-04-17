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17 Апрель 2017 г.

Бизнес-омбудсмен России предупредил о риске резкого падения рубля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что на российском валютном рынке из-за притока спекулятивных инвестиций надулся «пузырь», который может лопнуть, что вызовет резкое падение рубля и может привести к дестабилизации ситуации в экономике. Создали за счет (.

vz 16:25:00 CEST

Титов предупредил о риске обвала рубля из-за «пузыря» на рынке

expert 16:06:00 CEST

Борис Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за «пузыря» на рынке

kommersant 17:34:00 CEST

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