Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что на российском валютном рынке из-за притока спекулятивных инвестиций надулся «пузырь», который может лопнуть, что вызовет резкое падение рубля и может привести к дестабилизации ситуации в экономике. Создали за счет (. vz 16:25:00 CEST