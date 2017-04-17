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17 Апрель 2017 г.

00:19 Во Внуково уточнили обстоятельства инцидента с самолетом Georgian Airways

Самолет авиакомпании Georgian Airways, прилетевший вечером в воскресенье из Тбилиси в аэропорт Внуково, выкатился за пределы не взлетно-посадочной полосы, а рулежной дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет выкатился не за пределы ВПП, а за пределы рулежной дорожки и всего лишь на три метра.

rosbalt 0:09:00 CEST

08:34 Самолет из Грузии выкатился за пределы рулежной дорожки во Внуково corner

fedpress 8:03:00 CEST

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