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17 Апрель 2017 г.
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00:19 Во Внуково уточнили обстоятельства инцидента с самолетом Georgian Airways
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Самолет авиакомпании Georgian Airways, прилетевший вечером в воскресенье из Тбилиси в аэропорт Внуково, выкатился за пределы не взлетно-посадочной полосы, а рулежной дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет выкатился не за пределы ВПП, а за пределы рулежной дорожки и всего лишь на три метра.
rosbalt 0:09:00 CEST
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