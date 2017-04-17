Самолет авиакомпании Georgian Airways, прилетевший вечером в воскресенье из Тбилиси в аэропорт Внуково, выкатился за пределы не взлетно-посадочной полосы, а рулежной дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет выкатился не за пределы ВПП, а за пределы рулежной дорожки и всего лишь на три метра. rosbalt 0:09:00 CEST