Компания Ballymore developers представила проект стеклянного бассейна, который планируется подвесить между двумя жилыми домами на высоте десятого этажа, возведенными в рамках проекта Embassy Gardens. Бассейн длиной 25 метров будет иметь 20-сантиметровые стеклянные стены, позволяющие насладиться видом Лондона с высоты 35 метров. rosbalt 21:14:00 CEST