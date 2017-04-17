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17 Апрель 2017 г.

22 Между двумя высотками Лондона подвесят стеклянный бассейн

Компания Ballymore developers представила проект стеклянного бассейна, который планируется подвесить между двумя жилыми домами на высоте десятого этажа, возведенными в рамках проекта Embassy Gardens. Бассейн длиной 25 метров будет иметь 20-сантиметровые стеклянные стены, позволяющие насладиться видом Лондона с высоты 35 метров.

rosbalt 21:14:00 CEST

Между высотками в Лондоне подвесят стеклянный бассейн

inform 23:07:00 CEST

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