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17 Апрель 2017 г.
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22 Между двумя высотками Лондона подвесят стеклянный бассейн
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Компания Ballymore developers представила проект стеклянного бассейна, который планируется подвесить между двумя жилыми домами на высоте десятого этажа, возведенными в рамках проекта Embassy Gardens. Бассейн длиной 25 метров будет иметь 20-сантиметровые стеклянные стены, позволяющие насладиться видом Лондона с высоты 35 метров.
rosbalt 21:14:00 CEST
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