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17 Апрель 2017 г.

В Бельгии предложили лишать подданства лиц с турецким паспортом

Текст: Екатерина Забродина Из Европы поступает первая реакция на итоги референдума в Турции, где победила инициатива властей о переходе к президентской республике. Депутат Хендрик Богарт предложил лишать подданства проживающих в королевстве турок с двойным гражданством. Об этом сообщает "Более половины турок проголосовали за авторитарную систему.

rg 16:59:00 CEST

В бельгийском парламенте предложили лишать турок подданства

afn 12:56:00 CEST

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