Текст: Екатерина Забродина Из Европы поступает первая реакция на итоги референдума в Турции, где победила инициатива властей о переходе к президентской республике. Депутат Хендрик Богарт предложил лишать подданства проживающих в королевстве турок с двойным гражданством. Об этом сообщает "Более половины турок проголосовали за авторитарную систему. rg 16:59:00 CEST