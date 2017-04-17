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17 Апрель 2017 г.
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В Бельгии предложили лишать подданства лиц с турецким паспортом
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Текст: Екатерина Забродина Из Европы поступает первая реакция на итоги референдума в Турции, где победила инициатива властей о переходе к президентской республике. Депутат Хендрик Богарт предложил лишать подданства проживающих в королевстве турок с двойным гражданством. Об этом сообщает "Более половины турок проголосовали за авторитарную систему.
rg 16:59:00 CEST
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