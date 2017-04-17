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17 Апрель 2017 г.
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В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
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В киевском аэропорту Борисполь 16 апреля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Об этом говорится в Госпогранслужбы Украины. сообщении По данным пограничной службы, 40-летний гражданин России прилетел в Киев из Стамбула. В России его объявили в международный розыск еще в 2016 году.
rbc 10:47:00 CEST
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