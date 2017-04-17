В киевском аэропорту Борисполь 16 апреля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Об этом говорится в Госпогранслужбы Украины. сообщении По данным пограничной службы, 40-летний гражданин России прилетел в Киев из Стамбула. В России его объявили в международный розыск еще в 2016 году. rbc 10:47:00 CEST