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17 Апрель 2017 г.

В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола

В киевском аэропорту Борисполь 16 апреля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Об этом говорится в Госпогранслужбы Украины. сообщении По данным пограничной службы, 40-летний гражданин России прилетел в Киев из Стамбула. В России его объявили в международный розыск еще в 2016 году.

rbc 10:47:00 CEST

Киев заявил о задержании в аэропорту россиян, разыскиваемых Интерполом

vesti 14:05:00 CEST

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