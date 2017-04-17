Число обвиняемых в совершении экономических преступлений в России ежегодно составляет 35-38 тыс. человек. Это в несколько раз меньше числа экономических преступлений, о выявлении которых каждый год отчитывается МВД. С другой стороны, предпринимателей среди ежегодно обвиняемых в экономических преступлениях только 5-6 тыс. newsru 15:36:00 CEST