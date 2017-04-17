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17 Апрель 2017 г.

Эксперты: не нужно судить о положении бизнеса по статистике экономических преступлений

Число обвиняемых в совершении экономических преступлений в России ежегодно составляет 35-38 тыс. человек. Это в несколько раз меньше числа экономических преступлений, о выявлении которых каждый год отчитывается МВД. С другой стороны, предпринимателей среди ежегодно обвиняемых в экономических преступлениях только 5-6 тыс.

newsru 15:36:00 CEST

Аналитический доклад о структуре и основных чертах экономических преступлений в России представили ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге. Автор исследования Ирина Четверикова при участии Кирилла Титаева провела анализ данных за четыре года. К каким выводам пришли аналитики – в материале «ФедералПресс».

fedpress 11:37:00 CEST

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