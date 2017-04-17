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17 Апрель 2017 г.
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Эксперты: не нужно судить о положении бизнеса по статистике экономических преступлений
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Число обвиняемых в совершении экономических преступлений в России ежегодно составляет 35-38 тыс. человек. Это в несколько раз меньше числа экономических преступлений, о выявлении которых каждый год отчитывается МВД. С другой стороны, предпринимателей среди ежегодно обвиняемых в экономических преступлениях только 5-6 тыс.
newsru 15:36:00 CEST
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