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17 Апрель 2017 г.

Мамонты страдали заболеваниями, которые характерны для людей

Фото с сайта tsu.ru. Палеонтолог ТГУ Сергей Лещинский изучил коллекцию остатков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны Берелёх. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека.

km 11:47:00 CEST

Сибирские ученые нашли общие болезни людей и мамонтов

rg 9:23:00 CEST

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