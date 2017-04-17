Фото с сайта tsu.ru. Палеонтолог ТГУ Сергей Лещинский изучил коллекцию остатков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны Берелёх. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека. km 11:47:00 CEST