НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мировые кассовые сборы голливудского фильма "Форсаж 8" (The Fate of the Furious, 2017) за первый прокатный уик-энд, по предварительным данным, составили около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю. itartass_ru 5:02:00 CEST