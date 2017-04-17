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17 Апрель 2017 г.
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Во Львове в результате столкновения с рельсов сошли 8 товарных вагонов
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8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. По данным департамента, авария произошла сегодня в 4.
interfax-ua-ru 11:49:00 CEST
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