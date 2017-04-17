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17 Апрель 2017 г.

Во Львове в результате столкновения с рельсов сошли 8 товарных вагонов

8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. По данным департамента, авария произошла сегодня в 4.

interfax-ua-ru 11:49:00 CEST

Во Львове столкнулись сразу три поезда

korrespondent 10:07:00 CEST

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