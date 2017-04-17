8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. По данным департамента, авария произошла сегодня в 4. interfax-ua-ru 11:49:00 CEST