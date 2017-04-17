Main Menu

News language and date

Analysis over time

17 Апрель 2017 г.

На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись больше десятка машин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более десяти автомобилей столкнулись на Бородинском мосту в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. "Первое сообщение о происшествии поступило около 7:55 утра. На Бородинском мосту в Москве произошло несколько автоаварий с участием более чем десяти машин.

interfax-ru 10:02:00 CEST

На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин

kp 10:14:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.