Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более десяти автомобилей столкнулись на Бородинском мосту в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. "Первое сообщение о происшествии поступило около 7:55 утра. На Бородинском мосту в Москве произошло несколько автоаварий с участием более чем десяти машин. interfax-ru 10:02:00 CEST