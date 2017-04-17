В Ленинградской области собираются обустроить территорию Кургальского заказника, через который должен пройти газопровод "Северный поток-2". Восемьсот тысяч рублей на благоустройство выделяются из областного бюджета. Подробнее на Подписывайтесь на канал в Telegram или Viber , если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только. fontanka 15:56:00 CEST