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17 Апрель 2017 г.

Ленобласть дает 800 тысяч рублей на Кургальский заказник

В Ленинградской области собираются обустроить территорию Кургальского заказника, через который должен пройти газопровод "Северный поток-2". Восемьсот тысяч рублей на благоустройство выделяются из областного бюджета. Подробнее на Подписывайтесь на канал в Telegram или Viber , если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

fontanka 15:56:00 CEST

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ГК "Пионер" построит в центре Петербурга гостиницу за 5,5 млрд рублей

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rg 4:17:00 CEST

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