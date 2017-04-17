Фото: Ahn Young-joon / AP. Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения во взяточничестве. 10 марта Конституционный суд страны утвердил решение о ее импичменте, сообщает Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе во взяточничестве, передает агентство «Рёнхап». azh 11:37:00 CEST