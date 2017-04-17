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17 Апрель 2017 г.

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения в коррупции

Фото: Ahn Young-joon / AP. Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения во взяточничестве. 10 марта Конституционный суд страны утвердил решение о ее импичменте, сообщает Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе во взяточничестве, передает агентство «Рёнхап».

azh 11:37:00 CEST

Экс-президенту Южной Кореи предъявлены официальные обвинения

vedomosti 12:46:00 CEST

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения

vesti 12:33:00 CEST

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