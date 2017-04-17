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17 Апрель 2017 г.
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Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения в коррупции
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Фото: Ahn Young-joon / AP. Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения во взяточничестве. 10 марта Конституционный суд страны утвердил решение о ее импичменте, сообщает Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе во взяточничестве, передает агентство «Рёнхап».
azh 11:37:00 CEST
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