«По приказу власти». Почему убийцы Олеся Бузины не предстали перед судом? Олесь Бузина. Это преступление стало одним из самых громких в постмайданной истории Украины. Расстрел Бузины, активного противника Евромайдана, сторонника федерализации страны, произошел открыто, среди бела дня, и более походил на публичную казнь. Убийство Олеся Бузины вызвало бурную реакцию международной общественности. aif 14:08:00 CEST Дело об убийстве Олеся Бузины так и не дошло до суда за два года rg 19:17:00 CEST