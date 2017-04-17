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17 Апрель 2017 г.

«По приказу власти». Почему убийцы Олеся Бузины не предстали перед судом?

Олесь Бузина. Это преступление стало одним из самых громких в постмайданной истории Украины. Расстрел Бузины, активного противника Евромайдана, сторонника федерализации страны, произошел открыто, среди бела дня, и более походил на публичную казнь. Убийство Олеся Бузины вызвало бурную реакцию международной общественности.

aif 14:08:00 CEST

Дело об убийстве Олеся Бузины так и не дошло до суда за два года

rg 19:17:00 CEST

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