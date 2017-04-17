|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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17 Апрель 2017 г.
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«По приказу власти». Почему убийцы Олеся Бузины не предстали перед судом?
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Олесь Бузина. Это преступление стало одним из самых громких в постмайданной истории Украины. Расстрел Бузины, активного противника Евромайдана, сторонника федерализации страны, произошел открыто, среди бела дня, и более походил на публичную казнь. Убийство Олеся Бузины вызвало бурную реакцию международной общественности.
aif 14:08:00 CEST
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