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16 Апрель 2017 г.
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Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент
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(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Предполагаемый теракт у российского посольства в Берлине был предотвращен в последний момент, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Bild am Sonntag. По данным газеты, подозреваемый гражданин Марокко, обсуждал планируемую террористическую атаку в переписке в социальных сетях, используя несколько псевдонимов.
tatar-inform 11:57:00 CEST
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