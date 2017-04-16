Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент (Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Предполагаемый теракт у российского посольства в Берлине был предотвращен в последний момент, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Bild am Sonntag. По данным газеты, подозреваемый гражданин Марокко, обсуждал планируемую террористическую атаку в переписке в социальных сетях, используя несколько псевдонимов. tatar-inform 11:57:00 CEST СМИ: Теракт у посольства России в Берлине предотвратили в последние минуты kp 5:56:00 CEST