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16 Апрель 2017 г.

Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Предполагаемый теракт у российского посольства в Берлине был предотвращен в последний момент, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Bild am Sonntag. По данным газеты, подозреваемый гражданин Марокко, обсуждал планируемую террористическую атаку в переписке в социальных сетях, используя несколько псевдонимов.

tatar-inform 11:57:00 CEST

СМИ: Теракт у посольства России в Берлине предотвратили в последние минуты

kp 5:56:00 CEST

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