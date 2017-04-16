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16 Апрель 2017 г.
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Самый сексуальный повар пришел на референдум в Турции
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Турецкий повар Нусрет Гокче, который прославился в соцсетях особенным способом солить мясо (с которым у повара тоже необычные отношения) пришел на референдум по изменению конституции страны. Нусрет Гокче закинул избирательный бюллетень в урну, использовав свой фирменный жест — обычно самый модный повар Турции так солит мясо.
ntv 15:44:00 CEST
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