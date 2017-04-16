Турецкий повар Нусрет Гокче, который прославился в соцсетях особенным способом солить мясо (с которым у повара тоже необычные отношения) пришел на референдум по изменению конституции страны. Нусрет Гокче закинул избирательный бюллетень в урну, использовав свой фирменный жест — обычно самый модный повар Турции так солит мясо. ntv 15:44:00 CEST