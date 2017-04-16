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16 Апрель 2017 г.

Самый сексуальный повар пришел на референдум в Турции

Турецкий повар Нусрет Гокче, который прославился в соцсетях особенным способом солить мясо (с которым у повара тоже необычные отношения) пришел на референдум по изменению конституции страны. Нусрет Гокче закинул избирательный бюллетень в урну, использовав свой фирменный жест — обычно самый модный повар Турции так солит мясо.

ntv 15:44:00 CEST

Покоривший Сеть повар проголосовал на референдуме фирменным жестом

rg 14:35:00 CEST

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