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16 Апрель 2017 г.
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В Совфеде уличили главу МИД Великобритании Джонсона в непоследовательности
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, предложившего России присоединиться к западной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Член Совета Федерации уличил британского министра в непоследовательности. По мнению Пушкова, Джонсон никак не может найти свое политическое лицо.
ntv 11:32:00 CEST
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