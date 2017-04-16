Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, предложившего России присоединиться к западной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Член Совета Федерации уличил британского министра в непоследовательности. По мнению Пушкова, Джонсон никак не может найти свое политическое лицо. ntv 11:32:00 CEST