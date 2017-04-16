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16 Апрель 2017 г.

В Совфеде уличили главу МИД Великобритании Джонсона в непоследовательности

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, предложившего России присоединиться к западной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Член Совета Федерации уличил британского министра в непоследовательности. По мнению Пушкова, Джонсон никак не может найти свое политическое лицо.

ntv 11:32:00 CEST

Пушков оценил предложение Джонсона о вступлении РФ в западную коалицию

rg 11:33:00 CEST

В Совфеде ответили на предложение Джонсона по коалиции в Сирии

polit 15:01:00 CEST

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