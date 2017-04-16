Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в столице Саудовской Аравии встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в рамках официального визита в Эр-Рияд, передает ТАСС. "Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений.... newsru 12:19:00 CEST