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16 Апрель 2017 г.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в столице Саудовской Аравии встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в рамках официального визита в Эр-Рияд, передает ТАСС. "Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений....

newsru 12:19:00 CEST

Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии

vedomosti 14:10:00 CEST

14:07 Валентина Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии corner

fedpress 13:54:00 CEST

Матвиенко рассказала, как одежда помогла ей на переговорах в Саудовской Аравии

fontanka 19:24:00 CEST

Матвиенко объяснила использование мусульманской одежды на переговорах в Эр-Рияде

vz 19:04:00 CEST

Глава Совфеда подчеркнула, что взаимодействие России и Саудовской Аравии способствует обеспечению региональной и глобальной стабильности

trud 14:17:00 CEST

Матвиенко рассказала об общих целях России и Саудовской Аравии

vz 10:31:00 CEST

Матвиенко обсудила с королем Саудовской Аравии борьбу с терроризмом

rg 13:04:00 CEST

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