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16 Апрель 2017 г.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в столице Саудовской Аравии встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в рамках официального визита в Эр-Рияд, передает ТАСС. "Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений....
newsru 12:19:00 CEST
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