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16 Апрель 2017 г.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

itartass_ru 5:19:00 CEST

Благодатный огонь в Москве впервые доставили в храмы на метро

rg 13:04:00 CEST

Благодатный огонь впервые развезли по Москве на метро

ntv 10:29:00 CEST

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