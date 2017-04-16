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16 Апрель 2017 г.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.
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