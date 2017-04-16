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16 Апрель 2017 г.

В Турции возле избирательного участка произошла стрельба, есть жертвы

. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Диярбакыре неизвестные устроили стрельбу возле избирательного участка, где сегодня проходит референдум. В результате погибло два человека, ещё один получил ранения, сообщает со ссылкой на местные СМИ. Life.ru По предварительной информации, конфликт произошёл между двумя группами избирателей.

inform 12:18:00 CEST

В Турции при перестрелке у избирательного участка погибли три человека

rg 15:21:00 CEST

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