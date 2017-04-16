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16 Апрель 2017 г.
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В Турции возле избирательного участка произошла стрельба, есть жертвы
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. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Диярбакыре неизвестные устроили стрельбу возле избирательного участка, где сегодня проходит референдум. В результате погибло два человека, ещё один получил ранения, сообщает со ссылкой на местные СМИ. Life.ru По предварительной информации, конфликт произошёл между двумя группами избирателей.
inform 12:18:00 CEST
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