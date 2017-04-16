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16 Апрель 2017 г.

Эрдоган намерен восстановить смертную казнь 16.04.2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума. Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками.

deutschewelle-ru 23:15:00 CEST

Эрдоган может вынести вопрос о смертной казни на референдум

life 23:04:00 CEST

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