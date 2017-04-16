|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Апрель 2017 г.
|
|
Эрдоган намерен восстановить смертную казнь 16.04.2017
|
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума. Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками.
deutschewelle-ru 23:15:00 CEST
|
|
|
|