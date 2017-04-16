Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума. Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками. deutschewelle-ru 23:15:00 CEST