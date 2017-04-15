Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Апрель 2017 г.

СМИ: Северная Корея представила ракету нового типа

Северная Корея вероятно показала новую межконтинентальную баллистическую ракету во время военного парада в Пхеньяне, передает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Сегодня в Пхеньяне состоялся крупный парад в честь 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Он прошел на фоне нарастающего напряжения между США и Северной Кореей.

telegraf-by 9:58:00 CEST

Чтобы напугать США? Северная Корея презентовала ракету нового типа

obozrevatel 11:11:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Korea, Democratic People's Republic Of (5)

Flag
United States (3)

Help about this topicPlaces

NKorea(KP)

Help about this topicRelated People

Kim Il Sung (2)

Ким Чeн (2)

Help about this topicOther Names

The Independent (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.