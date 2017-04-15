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15 Апрель 2017 г.
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СМИ: Северная Корея представила ракету нового типа
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Северная Корея вероятно показала новую межконтинентальную баллистическую ракету во время военного парада в Пхеньяне, передает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Сегодня в Пхеньяне состоялся крупный парад в честь 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Он прошел на фоне нарастающего напряжения между США и Северной Кореей.
telegraf-by 9:58:00 CEST
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