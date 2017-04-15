Северная Корея вероятно показала новую межконтинентальную баллистическую ракету во время военного парада в Пхеньяне, передает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Сегодня в Пхеньяне состоялся крупный парад в честь 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Он прошел на фоне нарастающего напряжения между США и Северной Кореей. telegraf-by 9:58:00 CEST