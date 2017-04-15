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15 Апрель 2017 г.
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17:59 В Афганистане при взрыве пассажирского автофургона не выжил никто
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На юге Афганистана по пути следования фургона прогремел взрыв. Сообщается об 11 жертвах никто из находившихся в машине не уцелел. Все, кто был в фургоне, были убиты, приводит AFP заявление местных властей. Пассажиры, среди которых могли быть женщины и дети, ехали из отдаленного района Нава в Лашкар Гах столицу провинции Гильменд.
rosbalt 18:08:00 CEST
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