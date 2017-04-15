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15 Апрель 2017 г.

17:59 В Афганистане при взрыве пассажирского автофургона не выжил никто

На юге Афганистана по пути следования фургона прогремел взрыв. Сообщается об 11 жертвах никто из находившихся в машине не уцелел. Все, кто был в фургоне, были убиты, приводит AFP заявление местных властей. Пассажиры, среди которых могли быть женщины и дети, ехали из отдаленного района Нава в Лашкар Гах столицу провинции Гильменд.

rosbalt 18:08:00 CEST

В Афганистане более 10 мирных жителей погибли, подорвавшись на мине

day 15:02:00 CEST

Минимум 11 человек погибли при взрыве в Афганистане

kommersant 15:34:00 CEST

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