Чехия приняла 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС в размере 1,6 тысячи человек. В республике заявили, что не примут больше ни одного человека, несмотря на грозящие санкции. За отказ выполнять квоту на беженцев, учрежденную ЕС, Чехия может заплатить штраф в несколько миллионов евро, заявил глава МВД республики Милан Хованец. ntv 16:00:00 CEST