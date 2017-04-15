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15 Апрель 2017 г.
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Чехия наотрез отказалась принимать беженцев, несмотря на санкции
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Чехия приняла 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС в размере 1,6 тысячи человек. В республике заявили, что не примут больше ни одного человека, несмотря на грозящие санкции. За отказ выполнять квоту на беженцев, учрежденную ЕС, Чехия может заплатить штраф в несколько миллионов евро, заявил глава МВД республики Милан Хованец.
ntv 16:00:00 CEST
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