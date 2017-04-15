В матче 23-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе сыграл вничью со счетом 0:0 с "Ростовом". После этого результата шансы армейской команды на итоговое первое место в турнирной таблице заметно уменьшились. "Против "Ростова" всегда тяжело играть в атаке. Не могу сказать при этом, что было трудно обороняться. newsru 17:40:00 CEST