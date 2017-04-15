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15 Апрель 2017 г.

Футболисты ЦСКА и "Ростов" разошлись без забитых мячей

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе сыграл вничью со счетом 0:0 с "Ростовом". После этого результата шансы армейской команды на итоговое первое место в турнирной таблице заметно уменьшились. "Против "Ростова" всегда тяжело играть в атаке. Не могу сказать при этом, что было трудно обороняться.

newsru 17:40:00 CEST

ФК &amp;laquo;Ростов&amp;raquo; на выезде сыграл вничью с ЦСКА

yuga 17:33:00 CEST

Футболисты "Ростова" сыграли вничью 0:0 с московским ЦСКА

kp 19:04:00 CEST

ЦСКА позволил "Ростову" установить рекорд на все времена: 5 матчей подряд по 0:0

life 15:39:00 CEST

Футболисты ЦСКА сыграли с "Ростовом" нулевую ничью

rg 16:47:00 CEST

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