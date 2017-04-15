"Находиться на Украине стало опасно". Четверо экс-беркутовцев сбежали в Россию После освобождения из-под стражи Апелляционным судом Киева экс-беркутовца Виталия Гончаренко с резкой критикой этого решения выступил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Бывшего правоохранителя украинские власти обвиняют в силовом разгоне протестующих на.... life 9:04:00 CEST СМИ: обвиняемые в расстреле активистов «Евромайдана» сотрудники «Беркута» уехали в Россию kommersant 11:33:00 CEST