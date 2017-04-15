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15 Апрель 2017 г.

"Находиться на Украине стало опасно". Четверо экс-беркутовцев сбежали в Россию

После освобождения из-под стражи Апелляционным судом Киева экс-беркутовца Виталия Гончаренко с резкой критикой этого решения выступил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Бывшего правоохранителя украинские власти обвиняют в силовом разгоне протестующих на....

life 9:04:00 CEST

СМИ: обвиняемые в расстреле активистов «Евромайдана» сотрудники «Беркута» уехали в Россию

kommersant 11:33:00 CEST

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