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15 Апрель 2017 г.

Япония намерена эвакуировать 57 тыс. граждан из Южной Кореи

Поводом к этим мерам служит обострение на Корейском полуострове. Власти Японии заявили о планах эвакуировать из Южной Кореи 57 тыс. своих граждан из-за обострения ситуации вокруг КНДР. Токио намерен добиться от Сеула разрешения на отправку военных самолетов и кораблей. А также гражданского транспорта для эвакуации граждан.

izvestia-ru 6:20:00 CEST

Япония готовит вывоз своих граждан из Южной Кореи

telegraf-by 3:38:00 CEST

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