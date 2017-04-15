Поводом к этим мерам служит обострение на Корейском полуострове. Власти Японии заявили о планах эвакуировать из Южной Кореи 57 тыс. своих граждан из-за обострения ситуации вокруг КНДР. Токио намерен добиться от Сеула разрешения на отправку военных самолетов и кораблей. А также гражданского транспорта для эвакуации граждан. izvestia-ru 6:20:00 CEST