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15 Апрель 2017 г.
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Япония намерена эвакуировать 57 тыс. граждан из Южной Кореи
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Поводом к этим мерам служит обострение на Корейском полуострове. Власти Японии заявили о планах эвакуировать из Южной Кореи 57 тыс. своих граждан из-за обострения ситуации вокруг КНДР. Токио намерен добиться от Сеула разрешения на отправку военных самолетов и кораблей. А также гражданского транспорта для эвакуации граждан.
izvestia-ru 6:20:00 CEST
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