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15 Апрель 2017 г.

Денис Дмитриев стал чемпионом мира по велоспорту на треке

Российский велогонщик Денис Дмитриев пришел первым в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнование проходит в Гонконге, сообщает «РИА Новости ». В двух финальных заездах россиянин победил Харри Лаврейсена из Нидерландов. На третьем месте — новозеландец Итан Митчелл. Чемпионат мира завершится 16 апреля.

izvestia-ru 17:33:00 CEST

Велоспорт. Денис Дмитриев стал чемпионом мира в спринте

vesti 19:31:00 CEST

Россиянин Денис Дмитриев выиграл спринт на чемпионате мира по велотреку

vedomosti 20:07:00 CEST

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