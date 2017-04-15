Российский велогонщик Денис Дмитриев пришел первым в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнование проходит в Гонконге, сообщает «РИА Новости ». В двух финальных заездах россиянин победил Харри Лаврейсена из Нидерландов. На третьем месте — новозеландец Итан Митчелл. Чемпионат мира завершится 16 апреля. izvestia-ru 17:33:00 CEST