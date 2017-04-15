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15 Апрель 2017 г.
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Денис Дмитриев стал чемпионом мира по велоспорту на треке
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Российский велогонщик Денис Дмитриев пришел первым в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнование проходит в Гонконге, сообщает «РИА Новости ». В двух финальных заездах россиянин победил Харри Лаврейсена из Нидерландов. На третьем месте — новозеландец Итан Митчелл. Чемпионат мира завершится 16 апреля.
izvestia-ru 17:33:00 CEST
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