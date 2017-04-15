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15 Апрель 2017 г.
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Макрон заявил, что сумеет «заставить Путина» уважать его
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Об этом кандидат в президенты Франции заявил местному изданию Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал избирателям, что в случае своей победы на выборах сделает так, что президент России будет уважать его. Макрон сможет «заставить Путина» уважать его, заявил политик в интервью изданию , сообщает «РИА Новости».
izvestia-ru 19:35:00 CEST
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