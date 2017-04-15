Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Апрель 2017 г.

Макрон заявил, что сумеет «заставить Путина» уважать его

Об этом кандидат в президенты Франции заявил местному изданию Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал избирателям, что в случае своей победы на выборах сделает так, что президент России будет уважать его. Макрон сможет «заставить Путина» уважать его, заявил политик в интервью изданию , сообщает «РИА Новости».

izvestia-ru 19:35:00 CEST

Макрон пообещал, что заставит Путина уважать его

tatar-inform 20:49:00 CEST

Макрон заявил, что сможет «заставить Путина» уважать его

vedomosti 20:52:00 CEST

Макрон пообещал, что заставит Путина уважать его

life 19:13:00 CEST

15.04.2017 23:01 : Кандидат в президенты Франции Макрон пообещал, что в случае победы он сможет «заставить» президента России уважать его

echomsk 22:55:00 CEST

Макрон пообещал заставить Путина уважать его

mignews 19:51:00 CEST

Макрон пообещал добиться уважения Путина

ntv 19:42:00 CEST

И к Украине тоже: во Франции пообещали приучить Путина к уважению

obozrevatel 19:37:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (9)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (3)

François Fillon (1)

Эммануэль Макрон (10)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (2)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.