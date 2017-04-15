Пассажирка поезда Киев – Мариуполь родила девочку, сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун. "Хорошая весть к празднику :) Сегодня в поезде Киев - Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда №83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу. interfax-ua-ru 12:59:00 CEST