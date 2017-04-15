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15 Апрель 2017 г.
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В преддверии Пасхи патриарх Кирилл призвал к совершению добрых дел
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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в пасхальные дни доказать свою веру добрыми делами. "Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием", - говорится в традиционном пасхальном послании патриарха.
interfax-ru 9:01:00 CEST
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