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15 Апрель 2017 г.

В преддверии Пасхи патриарх Кирилл призвал к совершению добрых дел

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в пасхальные дни доказать свою веру добрыми делами. "Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием", - говорится в традиционном пасхальном послании патриарха.

interfax-ru 9:01:00 CEST

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

life 17:42:00 CEST

Патриарх Кирилл освятит куличи, которые направят в Сирию

life 9:34:00 CEST

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