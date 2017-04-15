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15 Апрель 2017 г.
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ДНР назвала слова Турчинова о "продвижении на восток" нарушением минских договоренностей
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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заявив о "продвижении на восток", открыто нарушил минские договоренности об урегулировании ситуации в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
interfax-ru 4:55:00 CEST
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