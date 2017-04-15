ДНР назвала слова Турчинова о "продвижении на восток" нарушением минских договоренностей Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заявив о "продвижении на восток", открыто нарушил минские договоренности об урегулировании ситуации в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. interfax-ru 4:55:00 CEST ДНР ответила на слова Турчинова о продвижении в Донбассе riw 10:20:00 CEST