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15 Апрель 2017 г.

ДНР назвала слова Турчинова о "продвижении на восток" нарушением минских договоренностей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заявив о "продвижении на восток", открыто нарушил минские договоренности об урегулировании ситуации в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

interfax-ru 4:55:00 CEST

ДНР ответила на слова Турчинова о продвижении в Донбассе

riw 10:20:00 CEST

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