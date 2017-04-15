Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Апрель 2017 г.

Илон Маск анонсировал выход первого грузовика Tesla в сентябре

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Inc. планирует представить свой первый грузовой автомобиль с электрическим двигателем в сентябре 2017 года. "Грузовик Tesla Semi будет представлен в сентябре. Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень", - написал глава Tesla Илон Маск в твиттере.

interfax-ru 4:55:00 CEST

Илон Маск анонсировал выход первого грузовика Tesla в сентябре

interfax 6:09:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Илон Маск (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.