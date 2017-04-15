Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Inc. планирует представить свой первый грузовой автомобиль с электрическим двигателем в сентябре 2017 года. "Грузовик Tesla Semi будет представлен в сентябре. Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень", - написал глава Tesla Илон Маск в твиттере. interfax-ru 4:55:00 CEST