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15 Апрель 2017 г.
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Матвиенко задекларировала за 2016 год почти 23 млн рублей доходов
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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году заработала 22 млн 859 тыс. рублей. Эта информация содержится в декларации о доходах спикера, опубликованной на сайте верхней палаты в пятницу. В документе также говорится, что супруг Матвиенко в прошлом году заработал 17 млн руб.
interfax-ru 4:55:00 CEST
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