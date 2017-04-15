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15 Апрель 2017 г.

Матвиенко задекларировала за 2016 год почти 23 млн рублей доходов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году заработала 22 млн 859 тыс. рублей. Эта информация содержится в декларации о доходах спикера, опубликованной на сайте верхней палаты в пятницу. В документе также говорится, что супруг Матвиенко в прошлом году заработал 17 млн руб.

interfax-ru 4:55:00 CEST

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gazeta-ru 12:23:00 CEST

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