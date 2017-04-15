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15 Апрель 2017 г.

15.04.2017 17:00 : Полиция Петербурга задержала участников акции дальнобойщиков

Протестные мероприятия проходят и в других городах. На этом фоне с субботы вырос тариф за проезд в системе «Платон». В северной столице водители большегрузов хотели устроить автопробег по Невскому проспекту. Однако дальнобойщиков остановили сразу после выезда из лагеря на Московском шоссе. Через некоторое время начались задержания.

echomsk 16:36:00 CEST

Среди задержанных дальнобойщиков - Андрей Бажутин

fontanka 13:36:00 CEST

Одного из лидеров стачки дальнобойщиков против "Платона" почти весь день продержали в петербургском отделении полиции

newsru 21:42:00 CEST

В Петербурге отпустили всех задержанных дальнобойщиков

svobodanews 21:00:00 CEST

15.04.2017 16:30 : Полиция задержала в Петербурге дальнобойщиков – участников автопробега против системы «Платон»

echomsk 16:36:00 CEST

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