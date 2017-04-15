Протестные мероприятия проходят и в других городах. На этом фоне с субботы вырос тариф за проезд в системе «Платон». В северной столице водители большегрузов хотели устроить автопробег по Невскому проспекту. Однако дальнобойщиков остановили сразу после выезда из лагеря на Московском шоссе. Через некоторое время начались задержания. echomsk 16:36:00 CEST