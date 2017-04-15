|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Апрель 2017 г.
|
|
15.04.2017 17:00 : Полиция Петербурга задержала участников акции дальнобойщиков
|
Протестные мероприятия проходят и в других городах. На этом фоне с субботы вырос тариф за проезд в системе «Платон». В северной столице водители большегрузов хотели устроить автопробег по Невскому проспекту. Однако дальнобойщиков остановили сразу после выезда из лагеря на Московском шоссе. Через некоторое время начались задержания.
echomsk 16:36:00 CEST
|
|
|