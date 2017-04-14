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14 Апрель 2017 г.

10:58 Страховщики США подали иски против саудовских компаний, связанных с бен Ладеном

Более 20 американских стараховых компаний начали судиться с двумя банками из Саудовской Аравии и компаниями, связанных с семьей ликвидированного террориста № 1 Усамы бен Ладена. В исках, в которых также фигурируют ряд саудовских благотворительных организаций, требуется выплатаа $4,2 млрд в качестве возмещения за теракты 11 сентября 2001 года.

rosbalt 10:48:00 CEST

Экс-посол РФ в Саудовской Аравии: У США недостаточно данных для иска Эр-Рияду

life 9:15:00 CEST

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