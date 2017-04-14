Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал, когда и чем может, по его мнению, закончиться вооруженный конфликт в Донбассе. В интервью изданию BBC Украина Турчинов заявил, что прошлый год стал первым, когда украинские силовики не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. ntv 14:14:00 CEST