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14 Апрель 2017 г.

Турчинов призвал "не проскочить границу", наступая в Донбассе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал, когда и чем может, по его мнению, закончиться вооруженный конфликт в Донбассе. В интервью изданию BBC Украина Турчинов заявил, что прошлый год стал первым, когда украинские силовики не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров.

ntv 14:14:00 CEST

13:30 Турчинов: Три года назад я не послушался западных партнеров, призывавших не раздражать Путина

rosbalt 12:49:00 CEST

"Любой получал оружие и шел на восток"

gazeta-ru 15:31:00 CEST

Турчинов о планах наступления на Донбасс: Главное — не проскочить границу

life 12:47:00 CEST

Турчинов призвал «не проскочить границу» при наступлении в Донбассе

lenta 12:23:00 CEST

Турчинов предупредил об опасности «проскочить границу» при наступлении в Донбассе

polit 16:26:00 CEST

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