Об этом сообщил со ссылкой на осведомленные источники телеканал NBC. По его сведениям, Вашингтон готов нанести упреждающий удар с помощью обычных средств вооружения. EXCLUSIVE: U.S. may launch preemptive strike if North Korea reaches for nuclear trigger, intelligence officials say — NBC News (@NBCNews) 13 апреля 2017 г. ntv 3:26:00 CEST