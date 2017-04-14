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14 Апрель 2017 г.
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В рейтинге самых безопасных стран Россия поднялась на 109-е место
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17:40 14.04.2017 Источник: Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг самых безопасных стран в мире. Всего в списке представлено 136 государств. Первое место, как и в прошлом году, в рейтинге заняла Финляндия. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Исландия.
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