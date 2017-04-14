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14 Апрель 2017 г.

В рейтинге самых безопасных стран Россия поднялась на 109-е место

17:40 14.04.2017 Источник: Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг самых безопасных стран в мире. Всего в списке представлено 136 государств. Первое место, как и в прошлом году, в рейтинге заняла Финляндия. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Исландия.

ng 17:23:00 CEST

Названа самая безопасная страна мира

vedomosti 13:07:00 CEST

Названа самая безопасная страна в мире

day 5:56:00 CEST

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