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14 Апрель 2017 г.

В Подмосковье женщина откусила палец грабителю, а полицейские нашли его по этой "метке"

Сотрудники полиции Московской области задержали 29-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в ограблении. Во время совершения преступления потерпевшая покалечила подозреваемого, откусив у него фалангу пальца. Это и помогло найти грабителя. В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

newsru 12:21:00 CEST

В Подольске женщина откусила палец грабителю и отнесла его в полицию

rg 11:41:00 CEST

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