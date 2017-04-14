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14 Апрель 2017 г.
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В Подмосковье женщина откусила палец грабителю, а полицейские нашли его по этой "метке"
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Сотрудники полиции Московской области задержали 29-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в ограблении. Во время совершения преступления потерпевшая покалечила подозреваемого, откусив у него фалангу пальца. Это и помогло найти грабителя. В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
newsru 12:21:00 CEST
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