В Подмосковье женщина откусила палец грабителю, а полицейские нашли его по этой "метке" Сотрудники полиции Московской области задержали 29-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в ограблении. Во время совершения преступления потерпевшая покалечила подозреваемого, откусив у него фалангу пальца. Это и помогло найти грабителя. В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. newsru 12:21:00 CEST В Подольске женщина откусила палец грабителю и отнесла его в полицию rg 11:41:00 CEST

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