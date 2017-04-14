СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники за нарушение государственной границы РФ в Азовском море у берегов Крыма задержали буксир под флагом Мальты, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике. Инцидент произошел еще 10 апреля, но раньше о нем не сообщалось. itartass_ru 7:16:00 CEST