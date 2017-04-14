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14 Апрель 2017 г.

Судно под флагом Мальты задержано у берегов Крыма за нарушение российской границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники за нарушение государственной границы РФ в Азовском море у берегов Крыма задержали буксир под флагом Мальты, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике. Инцидент произошел еще 10 апреля, но раньше о нем не сообщалось.

itartass_ru 7:16:00 CEST

У берегов Крыма арестовано судно из Италии

vedomosti 10:03:00 CEST

Крымские пограничники арестовали итальянское судно, владелец с капитаном оштрафованы на полмиллиона рублей

newsru 10:20:00 CEST

Россия задержала в Азовском море судно из Мальты

telegraf-by 9:24:00 CEST

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