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14 Апрель 2017 г.
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Судно под флагом Мальты задержано у берегов Крыма за нарушение российской границы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники за нарушение государственной границы РФ в Азовском море у берегов Крыма задержали буксир под флагом Мальты, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике. Инцидент произошел еще 10 апреля, но раньше о нем не сообщалось.
itartass_ru 7:16:00 CEST
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