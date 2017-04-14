БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдавии о предоставлении ей статуса страны-наблюдателя в этой организации. Об этом заявил в пятницу во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. itartass_ru 10:11:00 CEST