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14 Апрель 2017 г.

ЕврАзЭС поддержал заявку Молдавии на получение статуса государства-наблюдателя

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдавии о предоставлении ей статуса страны-наблюдателя в этой организации. Об этом заявил в пятницу во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

itartass_ru 10:11:00 CEST

Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

profile 14:28:00 CEST

В Киргизии начался саммит ЕАЭС

rg 9:25:00 CEST

Молдавия получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС

life 9:45:00 CEST

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