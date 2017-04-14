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14 Апрель 2017 г.
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ЕврАзЭС поддержал заявку Молдавии на получение статуса государства-наблюдателя
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдавии о предоставлении ей статуса страны-наблюдателя в этой организации. Об этом заявил в пятницу во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
itartass_ru 10:11:00 CEST
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