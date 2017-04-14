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14 Апрель 2017 г.

Весной в Москве высадят почти 5 тысяч деревьев

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В рамках акции "Миллион деревьев" с 17 апреля по 19 мая в столице будет высажено 4,8 тыс. деревьев и более 165 тыс. кустарников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в пятницу. "Всего будет озеленено 875 дворов и 310 объектов социальной сферы города.

interfax-ru 9:54:00 CEST

В Москве пройдет весенняя акция «Миллион деревьев»

kp 13:37:00 CEST

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