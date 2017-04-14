. Днем в пятницу станция минского метро Купаловская временно была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Причиной стала обнаруженная на платформе бесхозная сумка, была вызвана саперно-пиротехническая группа. Позже в твиттер-аккаунте метрополитена появилось сообщение: В 15.46 ст. Купаловская открыта для пассажиров. gazetaby 15:52:00 CEST