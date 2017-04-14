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14 Апрель 2017 г.

Почему станция метро «Купаловская» около часа была закрыта

. Днем в пятницу станция минского метро Купаловская временно была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Причиной стала обнаруженная на платформе бесхозная сумка, была вызвана саперно-пиротехническая группа. Позже в твиттер-аккаунте метрополитена появилось сообщение: В 15.46 ст. Купаловская открыта для пассажиров.

gazetaby 15:52:00 CEST

Станция «Купаловская» открыта для пассажиров

naviny 15:25:00 CEST

В Минске была закрыта станция метро «Купаловская»

charter97 15:39:00 CEST

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