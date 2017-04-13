Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что отношения с Россией наладятся. Между США и Россией все будет хорошо. В нужное время все придут в себя и будет прочный мир!, - написал Трамп в Накануне в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. vz 16:03:00 CEST