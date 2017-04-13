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13 Апрель 2017 г.

Трамп: В отношениях между Россией и США все будет хорошо

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что отношения с Россией наладятся. Между США и Россией все будет хорошо. В нужное время все придут в себя и будет прочный мир!, - написал Трамп в Накануне в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

vz 16:03:00 CEST

"Между США и Россией все будет хорошо"

gazeta-ru 21:30:00 CEST

Трамп призвал обвалить доллар

day 7:31:00 CEST

Трамп: власти США опасаются укрепления доллара. Китай не манипулятор

bin 7:53:00 CEST

Трамп предупредил о "слишком сильном" долларе, настаивает на низких процентных ставках

afn 9:47:00 CEST

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