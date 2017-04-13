. Турция рассматривает вопрос о закупке систем ПВО, изучается и возможность приобретения российских комплексов С-400, сообщил глава минобороны страны Фикри Ышык. По его словам, система ПВО нужна срочно, и в контексте связанного с С-400 процесса Анкара находится на стадии принятия финального решения, передает со ссылкой на Anadolu. vz 23:18:00 CEST