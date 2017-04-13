Main Menu

News language and date

Analysis over time

13 Апрель 2017 г.

Рассмотрение возможности покупки С-400 достигло в Турции финальной стадии

. Турция рассматривает вопрос о закупке систем ПВО, изучается и возможность приобретения российских комплексов С-400, сообщил глава минобороны страны Фикри Ышык. По его словам, система ПВО нужна срочно, и в контексте связанного с С-400 процесса Анкара находится на стадии принятия финального решения, передает со ссылкой на Anadolu.

vz 23:18:00 CEST

Турция требует безвизовый режим с ЕС как условие миграционного соглашения

afn 12:22:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Turkey (9)

Help about this topicPlaces

Ankara(TR)

Help about this topicRelated People

Binali Yildirim (1)

Recep Tayyip Erdogan (1)

Мевлют Чавушоглу (1)

Help about this topicOther Names

NATO (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.