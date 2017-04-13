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13 Апрель 2017 г.
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Рассмотрение возможности покупки С-400 достигло в Турции финальной стадии
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. Турция рассматривает вопрос о закупке систем ПВО, изучается и возможность приобретения российских комплексов С-400, сообщил глава минобороны страны Фикри Ышык. По его словам, система ПВО нужна срочно, и в контексте связанного с С-400 процесса Анкара находится на стадии принятия финального решения, передает со ссылкой на Anadolu.
vz 23:18:00 CEST
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